Serdar Ortaç, gittiği mekanda hesabı Breezecoin ile ödedi

Ortaç, "Chloe'nin dizide oynamasını istiyorum"

İZMİR - Serdar Ortaç ve eşi Chloe, BreezeCoin'in tanıtımı için Alaçatı'da düzenlenen programa katıldı.

Amerika'nın Florida Orlando bölgesinde Türk yatırımcı Gürkan Akpınar'ın gerçekleştirdiği ve inşaatı devam eden Breeze de Mar gayrimenkul projesi, dünya kripto para sektörüne BreezeCoin ile giriş yaptı. Breeze de Mar projesinin gücüyle kripto para piyasasına giriş yapan BreezeCoin'in tanıtım ve lansmanı Alaçatı'da görkemli bir şekilde yapıldı. Lansmana firmanın reklam yüzü olan Serdar Ortaç ile eşi Chloe, Pınar Aylin ve ünlü oyuncu Celil Nalçakan da geceye katıldı. Kripto para lansmanı yapan Breeze de Mar'ın Amerika'nın Orlando şehrinde bin 500 konut yaptığını belirten Serdar Ortaç, "Aynı zamanda borsaya da açıldılar. Bize de 2 ev hediye ettiler. Birisi hanıma, diğeri bana. Orlando'ya evlerin yapımını görmeye gittik. Amerika'da çok güzel bir Türk kenti yaptılar. Herkes gelip ev alıyor" dedi.

Eşinin bir film projesinde yer alması fikriyle ilgili ne düşündüğü sorulan Serdar Ortaç, "Ben Chloe'nin dizi, filmde oynamasını istiyorum. Türkçesi de güzel. Hanım, hep 'zamanı var' diyor. Kaç tane teklif geldi. Onun aksanı yok. Dümdüz Türkçe konuşuyor. Millet şok oluyor. Kick boks da yapıyor. Koydu mu oturtur" diye konuştu.

İlk alımı Serdar Ortaç yaptı

Serdar Ortaç'ın ilk BreezeCoin alımını gerçekleştirmesiyle birlikte Breezecoin Sistemkoin borsasında resmi olarak işlem görmeye başladı. Sistemkoin borsası Türkiye'nin en fazla kripto para çeşidini bünyesinde bulunduran alım satım platformu olma özelliğini de taşıyor. Türkçe haricinde 10 ayrı dilde hizmet veren borsanın, 60 ülkeden yaklaşık 85 bin aktif üyesi bulunuyor.

Türkiye piyasasında daha önce de kripto para alım satımı yaptığı için sistemdeki eksiklikleri fark ettiklerini kaydeden Sistemkoin sahibi ve kurucusu Tolgahan Çolpan, "Zorluklardan dolayı kendi borsamızı kuralım istedik. 10 ay içerisinde Türkiye'nin en büyük borsalarından biri olduk. İlerleyen zamanlarda tüm alışveriş sitelerinde, ev kiralamalarda kullanılabilecek. Kullanımı arttıkça dolar ve euro paritelerinde düşüş olmasını öngörüyoruz" dedi.

Breeze de Mar projesine geçen yıl başladıklarını kaydeden GAOK Invest Ceo'su Gürkan Akpınar da "Üretimi Türkiye'de altyapı çalışmalarını Orlando'da yaparak çok yakında kaba inşaata da başlayacağız. Kripto para piyasası çok gelişen bir sektör, bunu göz ardı edemiyoruz. Bizim de böyle fikrimiz vardı, sektöre ayak uydurmak gerektiğini düşündük. 200 milyon dolarlık verdiğimiz kredileri BrezeeCoin'le değerlendirme kararı aldık" şeklinde konuştu.