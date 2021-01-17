Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor

Sevgilisi Seçil Gür ile bir benzincide 500 bin TL'lik lüks otomobilinde görüntülenen Serdar Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum. Benzin parasını da Seçil ödüyor" dedi. Ünlü şarkıcı, daha önce maddi sıkıntı yaşadığını ve bisikletle gezdiğini söylemişti.