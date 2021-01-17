Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor

17.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:12
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor

Sevgilisi Seçil Gür ile bir benzincide 500 bin TL'lik lüks otomobilinde görüntülenen Serdar Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum. Benzin parasını da Seçil ödüyor" dedi. Ünlü şarkıcı, daha önce maddi sıkıntı yaşadığını ve bisikletle gezdiğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Levent'teki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı.

"KARDEŞİM ALDI"

Habertürk'ün haberine göre; daha önce maddi açıdan sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, kardeşi Sertaç Ortaç'ın kendisine hediye aldığı arabayla görüntülendi. Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti, artık onu kullanıyorum" dedi.

"SEÇİL PARAYI ÖDÜYOR"

Stüdyoya gittiklerini söyleyen şarkıcı, "Çalışmaya gidiyoruz benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor" dedi.

Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor

SEÇİL GÜR, ÖDEMEYİ YAPTI

Ödemeyi yapan Gür, sevgilisinin yanına giderken objektiflere böyle takıldı.

Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Bursa İznik İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 21:12:01. #1.15#
title