Serdar Ortaç'a Eşinden Büyük Destek: Denize Gel Aşkım Ben Seni Canlandırırım

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç MS hastalığı nedeniyle ağrılarından dolayı destek almadan yürüyemeyince sevenlerini korkuttu. Ortaç'un eşi Chloe "Denize gel aşkım ben seni canlandırırım" diyerek ünlü şarkıcıyı öpücüklere boğdu.

SERDAR'A EŞİNDEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

MS hastası Serdar Ortaç denize girerken bel ve bacak bölgesindeki ağrılar yüzünden ayakta duramadı. İskeleye oturan popçu tişörtünü çıkartmakta zorlandı. Bu sırada imdadına eşi Chloe yetişti. Chloe, "Aşkım gel denize girelim. Ben seni canlandırırım" diyerek Serdar'a hayat öpücüğü verdi.

SERDAR ORTAÇ SON HALİYLE SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Chloe güzelliğiyle tüm plajın dikkatini çekti. Serdar Ortaç önceki akşam konser çıkışında hem yorgunluğun hem de alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanırken görüntülenmişti. Serdar Ortaç eşinden destek alarak yürümüştü.