Serdar Oral kimdir? Ahmet Serdar Oral neden öldü?
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Serdar Oral kimdir? Ahmet Serdar Oral neden öldü?

06.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:28
Serdar Oral kimdir? Ahmet Serdar Oral neden öldü?

Reklamcılık sektörünün başarılı isimlerinden biri olan Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Ahmet Serdar Oral hakkında merak edilenler...

SERDAR ORAL KİMDİR?

Ahmet Serdar Oral 40'lı yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı.

Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'e taşınmışlardır. 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Serdar Oral ile birlikte daha sakin bir hayatı tercih eden Özgü Namal, iki çocuk sahibi olmuştur. Muğla Köyceğiz'de bir köyde yaşayan başarılı isimler, 10 yıllığına bir köy evi kiraladı.

Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmak için evlerinin çevresindeki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL'ye satın aldı ve kendilerine bir çiftlik kurdular.

Serdar Oral ile Özgü Namal'ın çocuklarının ismi Nefes ve Elem Su'dur.

Daha önceki zamanlarda iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden de toplam 3 çocuğu bulunuyor.

Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü?

AHMET SERDAR ORAL NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi'nin Elif Eylül'ü olarak oyunculuk kariyerinde iyi bir yere sahip olan Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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