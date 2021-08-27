"Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali" başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığınca düzenlenen "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali", çeşitli etkinliklerle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığınca düzenlenen "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali", çeşitli etkinliklerle başladı.

Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen festivalin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş Veli'yi İstanbul'da anmanın, onun duygularıyla sözleriyle bir arada olmanın keyfini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Umut ediyorum ki yüzyıllar öncesinden Hacı Bektaş Veli'nin o çağdaş duygularını en iyi şekilde en güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz. İstanbul'u da buna layık dünyanın en güzel, en rahat, en huzurlu, çocukları, gençleri, kadınları kısacası her yaşayanı için özgür ama birbirine sevgiyle saygıyla bakan bir şehir yaparız."

Festivalin ilk gününde, Nilüfer Sarıtaş, Grup Abdal, Cem Adrian, Kardeş Türküler, Şevval Sam ve Musa Eroğlu konser verdi. 45 sanatçı ve 60'a yakın kurumun İstanbullularla buluşacağı festivalde, söyleşiler, atölyeler, paneller ve çocuk etkinlikleri de yer alacak.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Festival, 29 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı