Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli? - Haberler
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Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli?

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Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor gibi takımlarda forma giyen, Survivor 2020'nin dikkat çeken ismi Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile nişanlandı. Bu kapsamda Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sercan Yıldırım'ın nişanlısı kimdir?

Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Futbolcu Sercan Yıldırım'ın sevgilisi Nihan Yönel kimdir, kaç yaşında, nereli? Evlilik yolunda adım atan çifti gelin yakından tanıyalım. İşte, Sercan Yıldırım ve sevgilisi Nihan Yönel... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NİHAN YÖNEL KİMDİR?

1997 yılında doğan 24 yaşındaki Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapmakta. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan isim, hesabını 'yoganikoo' kullanıcı adıyla kullanıyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Nihan Yönel, nişanlısı Sercan Yıldırım'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

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Haber: Sercan Yıldırım'ın nişanlısı Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel kaç yaşında ve nereli? - Haberler
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