Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli'nin dizi kararı
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Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli'nin dizi kararı

Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli'nin dizi kararı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arası mekik dokuyor. İşte detaylar...

Meryem Uzerli, Almanya'nın başkenti Berlin ve İstanbul arası mekik dokuyor. Son dönemde sık sık proje görüşmeleri için İstanbul'a giden oyuncunun, hiçbir diziyle anlaşmadığı öğrenildi. Çocuklarını Berlin'de bırakan Uzerli, senenin yarısını da İstanbul'da geçirecek. Oyuncu, diziyle anlaşması durumunda çocuklarını da İstanbul'a getirecek. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

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Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli'nin dizi kararı - Haberler Magazin
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