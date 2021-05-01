Sercan Kısmet'in haberine göre; Nilgün Belgün'den Hülya Avşar'a gönderme
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Sercan Kısmet'in haberine göre; Nilgün Belgün'den Hülya Avşar'a gönderme

Sercan Kısmet'in haberine göre; Nilgün Belgün'den Hülya Avşar'a gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına sosyal medyadan gönderme yaptı. İşte detaylar...

Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına Twitter'dan gönderme yaptı. Sanatçı, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" diyerek, Avşar'a eğitim mesajı verdi. Belgün'ün kısa sürede tweet'i silmesi ise şaşırttı. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

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