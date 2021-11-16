Sercan Kısmet'in haberine göre; Jessica May Avrupa'ya açılıyor
'Yeni Gelin' dizisiyle yıldızı parlayan Brezilyalı ünlü oyuncu Jessica May, Avrupa'ya açılıyor. Ünlü oyuncu, Avrupa'nın bazı ülkelerinden proje teklifi aldı. İşte detaylar...
Türkiye'de yer aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jessica May, Avrupa'ya açılıyor. Oyuncu, yurt dışından kendisine gelen proje tekliflerini değerlendirmek için önümüzdeki günlerde İspanya ve İtalya'ya gidecek. Brezilyalı yıldız, içine sinen bir proje olursa, yurt dışında kamera karşısına geçecek. (Milliyet)
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