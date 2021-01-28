Serasından soba kablosu çalınan üretici: Tedarik edemezsem 150 bin liralık mahsul zarar görecek

BURSA'da, yurt dışında 'dragon fruit' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'pitaya' olarak adlandırılan ejder meyvesi üreticisi Özhan Öztürk'ün serasındaki kablo hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalınan kablonun, soğuk havalarda sera içerisindeki sıcaklığı dengeleyen sobanın kablosu olduğunu söyleyen Öztürk, "Alacağım kablo 500- 600 lira civarında. Ama o kabloyu tedarik edemezsem buradaki 150 bin liralık mahsulüm gidecek" dedi.

Kestel ilçesinde 1998 yılından itibaren fidan ve süs bitkisi üretimi yapan Özhan Öztürk, 2018 yılında, bin 500 metrekare alan üzerine sera kurdu. Öztürk, kurduğu serada, yurt dışında 'dragon fruit' olarak bilinen Türkiye'de ise 'pitaya' olarak adlandırılan ejder meyvesi üretmeye başladı. Güney Amerika iklimine uyumlu ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olan Öztürk'ün serasına, pazar günü hırsız girdi. Soğuk kış günlerinde sera içerisindeki hava sıcaklığını dengeleyen sobanın elektrik kablolarını çalan hırsız, soba içerisindeki termostat kablolarına da zarar verdi. Hırsızlık anı, seradaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Öztürk, soğuyan havalarla birlikte, sera içerisindeki sobanın yanmaması durumunda, 150 bin liralık mahsulün zarar görebileceğini söyledi. 'SOBAYI YAKMAMIZ GEREKECEK AMA KABLO YOK'Sobanın yanmaması durumunda içerideki ürünlerin zarar görebileceğini söyleyen Öztürk, "Sera içerisindeki sobanın yanmasını sağlayan 50 metrelik bir elektrik kablosu vardı. Girmiş, onu çalmış. Fidanlara zarar vermiş. İçerideki sıcaklığı ölçen bir kablo vardı. Değersizdi, onu da koparmış. Havalar soğudu. Bu günlerde sobayı yakmamız gerekecek ama elimizde kablo yok. Sobayı yakmam için bu kabloyu bir şekilde tedarik etmem lazım. Yoksa bitkilerimiz tamamen zarar görecek. Buraya 150 bin lira masraf ettim. Soğuk havalarda ben burada soba yakamazsam bitkilerin hepsi gider. Kablonun 500 liralık bir değeri var. Kendisi 50- 100 lira arası bir şeye satar. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Gelip, baktılar ama ne sonuç çıkacak bilmiyorum" dedi.'HEPSİ ZİYAN OLACAK'

500 liralık bir kablo yüzünden 150 bin lira zarar edeceğini söyleyen Öztürk, "Alacağım kablo 500- 600 lira civarında. Ama o kabloyu tedarik edemezsem buradaki 150 bin liralık hibem gidecek. Hepsi ziyan olacak. Geçtiğimiz hafta kar yağdığında gece 12'den sabah 7'ye kadar seranın çatısındaki karı temizledim. Sera zarar görmesin diye emek verdim. Ama elin oğlu onu düşünmüyor. Senin yaptığın emeği bir saat içerisinde temizleyip, götürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN