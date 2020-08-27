Serap Şimşek kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz hayatı ve biyografisi! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz açıklamalarıyla gündeme geldi. Gelişme sonrası Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz hayatı ve biyografisi araştırıldı. Peki, Serap Şimşek kimdir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs ile ilgili açıklamaları ile gündeme geldi. Peki, Serap Şimşek kimdir? İşte, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz hayatı ve biyografisi!

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. SERAP ŞİMŞEK YAVUZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi,İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.2019-2021 döneminde KLİMİK genel sekreterliği görevini yürütmektedir. KLİMİK altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu'nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.