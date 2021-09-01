Serap Paköz 'estetikten konuşamıyor' yorumlarına cevap verdi!

Serap Paköz, sunduğu programda konuşmasıyla dikkat çekti.

Serap Paköz, sunduğu programda konuşmasıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatan Paköz, Seda Sayan'ın da tercih ettiği 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdirmişti.

Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası değişimini adım adım sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Takipçileri, 'Doğallığınızı kaybetmişsiniz' sözleriyle Paköz'ü eleştirmiş, ünlü sunucu da 'ben mutluyum' mesajıyla cevap vermişti.

Yaz tatilinin ardından Serap Paköz 'Gerçeğin Peşinde' programı ile ekranlara geri döndü. Paköz'ün son hali ise izleyenler tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", "Eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar yer aldı.

"DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

55 yaşındaki sunucu, en çok "Konuşamıyor" yorumlarına sinirlendi. Programında sessizliğini bozan Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, yedi tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir" açıklamasını yaptı.

'BEN BELEŞÇİ DEĞİLİM'

Ünlü sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik" dedi, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşıp doktoruna teşekkür eden Paköz'e takipçileri 'Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş' şeklinde yorum yaptı.

Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan ünlü sunucu, 'Ben; "Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin" diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. "Beleşçilik" kitabımda yazmadı, yazmaz da... Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil. Sevgilerimle!' sözleriyle isyan etti.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinden biri olarak öne çıkan Fransız Askısı, içi polyester, dışı ise cilt dokusuyla uyumlu silikondan yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi olarak tanımlanabilir. Fransız ip askısı olarak da bilinen bu yüz askılama işlemine, Fransa'da geliştirildiği için 'Fransız askısı' adı verilmiştir. Bu işlemde kullanılan ipler sayesinde, yüz bölgesindeki sarkmalar ve kırışıklıklar gideriliyor.

Kaynak: Hürriyet