Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında? Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli?

Uzun yıllardır ekranların sevilen yüzü olan Serap Ezgü, şimdilerde programı ve açıklamaları ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki Serap Paköz kimdir, kaç yaşında? Serap Paköz evli mi? Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde hangi kanalda, saat kaçta?

Serap Ezgü ya da şimdilerde kullandığı adıyla Serap Paköz, yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen ve en çok takip edilen, güvenilen yüzlerinden beri. Uzun yıllardır program yapan Serap Ezgü, şimdilerde Star TV ekranında Gerçeğin Peşinde programını sunuyor. Peki, Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında? Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında, nereli?

SERAP EZGÜ KİMDİR? SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz, 15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. Serap Ezgü 55 yaşındadır. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020 yeni sezonunda tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaktadır.