Seralardaki ürünler sular altında kaldı

Samsun'un Çarşamba ilçesi genelinde yaşanan sağanak yağış sonrası meydana gelen zararlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Çarşamba genelinde dün yaşanan yağış nedeniyle birçok kırsal mahallede üreticilerin mahsulleri sular altında kalarak tamamen ziyan oldu. İlçeye bağlı Çaltı Mahallesi'nde büyük kayıpların yaşandığı sağanak yağıştan Durusu, Demirli, Kızılot Mahalleleri gibi sahil kesiminde kalan mahalleler de nasibini aldı. Yaşanan yağış sonrasında üreticilerin hasar tespitlerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını ifade eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "İlçemizin genelinde, gerek seralarda, gerekse açık alanlarda aşırı yağışlar nedeni ile üretim alanları etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun dilerim. Çiftçilerimizin hasar tespiti için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvuru yapmaları önem arz etmektedir" dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Çarşamba İlçe Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarına başlayarak üreticilerin hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA