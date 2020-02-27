Serakib, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti
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Serakib, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

Suriye İdlib'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçti.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:33
Serakib, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti

'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında 'nun (SMO) kontrolüne geçti.


26 Şubat akşamı Serakib ilçe merkezinin dış mahallelerine ulaşan Suriye Milli Ordusu güçleri, uzun uğraşlar sonrasında rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı. İlçenin dış mahallerine giren SMO, sabaha kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ilçe merkezini kontrol altına aldı. İlçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından düzenlenen operasyonlar neticesinde tanklar, uzun namlulu silahlar, el bombaları, akıllı takip yapabilen füzeler, ağır silahlar ve roketatarlar ele geçirildi.


Serakib ilçesi, Lazkiye'nin Halep ve Hama ile bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Halep-Şam bağlantısını sağlayan M5 karayolunun birleşim noktasında yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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