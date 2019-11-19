Seracılık Mükemmeliyet merkezi için imzalar atıldı

19.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:48

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için MARKA ile protokol imzalandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) arasında Sakarya Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesi için protokol imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da destek verdiği projenin protokolünde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve ilgili heyet katıldı. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni eden MARKA Genel Sekreteri Dr. Çöpoğlu, Sakarya Seracılık Mükemmeliyet Merkezi için hazırlanacak fizibilite raporuna MARKA'nın destek olacağını ifade etti.



Seracılık Mükemmeliyet Merkezi



MARKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına destekleri dolayısıyla teşekkür eden ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu'na gayreti dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde inşa edeceğimiz Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin fizibilite raporu için MARKA'ya başvurumuzu yapmıştık. Çok şükür bugün de ilk adımımız olan protokolü imzaladık. Sakarya'da topraksız jeotermal seracılığın uygunluğunu bilimsel veriler ışığında ortaya koyacağız ve ardından projemiz için adımlarımızı hızla atmaya devam edeceğiz. Örnek bir tesisi Sakarya'da hayata geçirecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Topraksız jeotermal seracılık inşallah bölgemizde tek olacak. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA