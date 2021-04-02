Sera Tokdemir Kosova kanalına konuk oldu

Oyunculuğu ve müzisyenliğiyle adından söz ettiren Sera Tokdemir, Kosova kanalına konuk oldu. Sanatçı, "Benim hikayem" dediği eserini de ilk kez seslendirerek, hayranlarına sürpriz yaptı. İşte detaylar