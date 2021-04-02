Sera Tokdemir Kosova kanalına konuk oldu
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Sera Tokdemir Kosova kanalına konuk oldu

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Sera Tokdemir Kosova kanalına konuk oldu

Oyunculuğu ve müzisyenliğiyle adından söz ettiren Sera Tokdemir, Kosova kanalına konuk oldu. Sanatçı, "Benim hikayem" dediği eserini de ilk kez seslendirerek, hayranlarına sürpriz yaptı. İşte detaylar

Sera Tokdemir, Balkanların en popüler kanalı Klan Kosova'ya konuk oldu. Oyuncu, İstanbul Maslak'taki Esnaf Lokantası'nda gerçekleşen röportajda, merak edilenleri anlattı. Oyunculuğun yanı sıra son dönemde söylediği müzisyenliğiyle de adından söz ettiren Tokdemir, "Benim hikayem" dediği yeni yazdığı parçayı da ilk kez seslendirdi. Programın fragmanı bile kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu ve kanalın sosyal medya hesaplarına yorum yağdı.

Linda Imami'nin sorularını yanıtlayan Tokdemir, "Oyunculuğumu, vizyona girmeyi bekleyen oynadığım filmleri, dizimi, yeni projeleri, oğlum Boran'ı ve babamın yetiştirdiği şampiyon atlara kadar, neler konuştuk neler" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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