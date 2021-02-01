Sera Kutlubey, 2020 yılının en popüler kadın oyuncusu oldu
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Sera Kutlubey, 2020 yılının en popüler kadın oyuncusu oldu

01.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:12
Sera Kutlubey, 2020 yılının en popüler kadın oyuncusu oldu

Sosyal medya araştırma şirketi SOMERA'nın yaptığı araştırma ile 2020 yılının "En Popüler Kadın Oyuncuları" belli oldu.

Açık ara farkla listenin birinci sırasında son dönemin en çok konuşulan genç ve başarılı oyuncularından biri olan Sera Kutlubey yer aldı. Zalim İstanbul dizisinde'Cemre' karakteri ile gönüllere taht kuran şimdilerde ise yeni katıldığı Hercai dizisinde büyük yankı uyandıran başarılı oyuncu sosyal medyadan listeyi paylaşarak hayranlarına 'Sizi Seviyorum' notunu düştü.

Sosyal medya analizleri ile önemli araştırmalara imza atan Somera, 2020'nin en popüler kadın oyuncularını açıkladı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı listenin ilk sırasında oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Sera Kutlubey yer aldı.Hakkında aldığı iletilere göre belirlenen listede başarılı oyuncu, yıl boyunca hayranlarından 18 milyon 332 bin ileti aldı.

Kaynak: Bültenler

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