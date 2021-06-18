Seokjin kimdir? Twitter gündem olan BTS üyesi Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi müzik grubunda?

Twitter'da gündem olan isimlerin başında Seokjin geliyor. BTS'nin başarılı üyelerinden birisi olan Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Peki, Kim Seok-Jin'in hayatı ve biyografisi nedir?