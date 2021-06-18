Seokjin kimdir? Twitter gündem olan BTS üyesi Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi müzik grubunda?
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Seokjin kimdir? Twitter gündem olan BTS üyesi Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi müzik grubunda?

Seokjin kimdir? Twitter gündem olan BTS üyesi Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi müzik grubunda?
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Twitter'da gündem olan isimlerin başında Seokjin geliyor. BTS'nin başarılı üyelerinden birisi olan Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak edildi. Peki, Kim Seok-Jin'in hayatı ve biyografisi nedir?

Saçını pembeye boyatan BTS'nin üyesi Kim Seok-Jin hakkında bilgiler merak edildi. Seokjin kimdir? Twitter'da gündem olan Seokjin kimdir, kaç yaşında, nereli?

SEOKJİN NEDEN GÜNDEME GELDİ, HANGİ GRUBA ÜYE?

Seokjin BTS grubu üyesidir. Saçını pembeye boyatan Seokjin, Twitter'da gündem olan isimlerin başında geliyor. Kim Seok-Jin'in özellikle yeni saç stili çok beğeni topladı.

SEOKJİN KİMDİR? (KİM SEOK-JİN KİMDİR?)

Kim Seok-jin, sahne adıyla Jin, (d. 4 Aralık 1992), Güney Koreli şarkıcı ve söz yazarı. Güney Koreli BTS grubunun vokali ve yüzüdür. Run BTS, BTS İn The Soop gibi TV programlarında yer almıştır.

Seokjin doğum tarihi : 4 Aralık 1992

Seokjin kaç yaşında : 28 yaşında

Seokjin mesleği ne : Şarkıcı ve söz yazarı (BTS grubu üyesi)

Seokjin burcu ne : Yay

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Seokjin kimdir? Twitter gündem olan BTS üyesi Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi müzik grubunda? - Haberler
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