Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Ganim'i tebrik etti
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Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Ganim'i tebrik etti

16.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:34
Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Ganim'i tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Marzuk Ali El Ganim'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Marzuk Ali El Ganim'i tebrik etti.

Ganim'i telefonla arayan Şentop, yeniden göreve seçilmesinden dolayı kendisine tebriklerini iletti.

Şentop, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüten ve 16. yasama dönemi için de bu göreve seçilen mevkidaşı Ganim'in yeni dönemde de başarılı çalışmalarının sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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