Şentop: "(İnfaz yasası) Milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir"
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Mustafa Şentop, Bengütürk, TV, Politika

Şentop: "(İnfaz yasası) Milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bengütürk TV'deki programa canlı bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

18.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:29
Şentop: '(İnfaz yasası) Milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bengütürk TV'deki programa canlı bağlantıyla katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"(İnfaz Yasası) Milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir"

"Türkiye terör örgütleriyle mücadele yürütürken, silahlı terör örgütü PKK ile, DHKPC ile, sınır ötesinde DEAŞ ile, başka örgütlerle mücadele yürütürken, FETÖ ile, çok yakın zamanda bir darbe teşebbüsü yaşadık, hain darbe teşebbüsü, bu mücadele yürütülürken bu konuda atılacak adımlarda dikkatli olmamız lazım. Terör örgütleri ile mücadeleyi, terörle mücadeleyi zayıflatacak adımlar, bir esneme mahiyetinde anlaşılabilecek adımlar atmamak lazım"

"Cinsel suçlar diye ifade edilen suçlar bakımından da istisnaların kurulduğunu, bunların kapsam dışı tutulduğunu görüyoruz"

"(Meclisin açık tutulması) Bu konuda bir sorun yok. Gerekli bir husus varsa, acil bir gündemimiz varsa Meclis her an daima toplanabilir vaziyettedir"

(Kovid-19 süreci) Bu salgın sürecinde sanıyorum Avrupa ülkelerindeki parlamentolar arasında bu şekilde çalışan tek parlamento TBMM oldu. Dünyada da belki bir elin parmaklarını geçmez"

Şentop: '(İnfaz yasası) Milletimizin hassasiyetlerine dikkat ederek hazırlanmış bir metindir'

Kaynak: AA

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Politika Manşet

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