Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

29.11.2019 22:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:19

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, Saraçhane'deki makamında Şenol Güneş ve Özkan Sümer ile bir araya geldi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Kendisiyle Trabzonspor'da 2 yıla yakın çalışmış olmak, çok şey öğrendiğim değerli başkanım Özkan Sümer...Trabzonspor'un da simge isimlerinden Şenol Güneş. Hocamın milli takımla elde ettiği güzel başarı. Avrupa Şampiyonası finallerine kalmamız… Mutlu olduk. Dünya üçüncülüğü başarısına Avrupa'da yeni bir başarı ekleyeceğini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine "Şenol Güneş hocamızı, benim kaleci olma ve başlangıç motivasyonum olarak söyleyebilirim." şeklinde devam etmesi üzerine deneyimli teknik adam, esprili bir şekilde, "Kaleci olmaman iyi oldu." yanıtını verdi. İmamoğlu da buna karşılık, "Ama o da insana bir enerji katıyor, hedef koyma konusunda. Çocuklarımda da yaşıyorum onu." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ise gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayırlı olsun. Biraz yoğunduk. Sizin de yoğunluğunuz vardı. Daha önce yaptığınız bir işi, Türkiye'nin en büyük şehrinde yapıyorsunuz. İnşallah hem şehrimiz hem de ülke için en iyisi olur. Başarılar diliyoruz. Doğum yerimiz Trabzon ama kader bizi buralara sürükledi. Planlayarak yapmadık bunu. İstanbul herkesi kucaklıyor. İstanbul'u bir ülke gibi düşünürsek, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Her birey gibi bize de bir görev düşerse, şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye çalışırız. Zaten yaptığımız kutsal bir görev var milli takımda. Evet, futbol bir oyun gibi görünse de insanları bir araya getiren bir olay, spor olarak görüyoruz. Ötekileşmeyi bir kenara atarak, insanları nasıl birleştirdiğini gördük. Sizin de yolunuz açık olsun."

Özkan Sümer de ziyarette yaptığı açıklamada, "Şenol hocamızın bize yaşattığı çok güzel bir sonuçtan sonra sizi ziyaret daha anlamlı hale geldi. Daha güzel sonuçları Şenol hocamızla yaşayacağımızı ve sizlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Gelecek, iyi gelecek diye düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan ziyaret sırasında İmamoğlu, gazeteciler tarafından yöneltilen "Sizi tebrik etmek için bütün spor kulüpleri geldi, fakat eski yöneticisi, üyesi olduğunuz Trabzonspor ziyaretinize gelmedi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, Güneş ve Sümer'i işaret ederek, "Trabzonspor geldi zaten. Trabzonspor bu. Trabzonspor'da yönetimler, başkanlar gelir geçer." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA