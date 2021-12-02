Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi - Haberler
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Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi

Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş Bulancak'ı ziyaret etti.

Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş Bulancak'ı ziyaret etti.

Teknik Direktör Güneş'i ağırlayan Belediye Başkanı Recep Yakar, ziyaretten duydukları memnuniyetini ifade ederek, "Sayın Güneş'i ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine ilçemizi ve bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Güneş'i Karadenizli ve Trabzonlu olması hasebiyle zaten hemşerimiz kabul ediyorduk. Bu ziyareti vesilesiyle kendisine 'Fahri Hemşehrilik Plaketi' takdim ederek hemşeriliğimizi tescillemiş olduk. Sayın Güneş'te artık Bulancaklıdır. Hayırlı olsun" diye konuştu. - GİRESUN

Şenol Güneş'e Bulancak'tan Fahri Hemşehrilik Plaketi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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