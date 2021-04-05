Şenol Erdoğan: "Türk tıraş tekniklerini yurt dışında tanıtıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Erdoğan: "Türk tıraş tekniklerini yurt dışında tanıtıyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şenol Erdoğan: 'Türk tıraş tekniklerini yurt dışında tanıtıyorum'

Ünlü berberi olarak tanınan Berber King Şenol Erdoğan, "Türk tıraş tekniklerini dünyanın birçok ülkesinden insanlara tanıtıyorum.

Ünlü berberi olarak tanınan Berber King Şenol Erdoğan, "Türk tıraş tekniklerini dünyanın birçok ülkesinden insanlara tanıtıyorum. Müşterilerime uyguladığım tıraş tekniklerinde geleneksellikten uzaklaşmadan, kendime özgü tekniklerle uyguluyorum" dedi.

Mesleğinde başarılarıyla adından söz ettiren ve şöhreti yurt dışına kadar uzanan Şenol Erdoğan, henüz 14 yaşında meyve kasalarının üzerine çıkarak başladığı berberlik mesleğini bugün çok daha ileriye taşıdığını söyledi. Şenol Erdoğan, "Ben pes etmeyen ve mücadele etmeyi seven bir kişiliğim. Çok erken yaşlarda başladığım berberlik mesleğini geliştirerek Berber King markasını oluşturmak için kendimi bildim bileli çalışıyorum. Aileme katkı sağlamak için henüz çocuk sayılacak 8 - 9 yaşlarından beridir kazanç elde etmeye çabalıyorum. Ancak bu serüvene başlarken bu kadar ilerilere gidebileceğim benim bile aklımda yoktu" sözleriyle hayatını özetledi.

İzmir sevdası ve berberlikteki başarısı adından söz ettiren Şenol Erdoğan, "Henüz 19 yaşında yalnızca dil eğitimi almak için gittiğim İngiltere'de geçimimizi sağlamak maksadıyla icra ettiğim berberlik mesleği, beni buralara taşıdı diyebilirim. Türk halkına göre saçları ile daha az ilgilenen İngiltere halkı markama ve berberlik mesleğime yoğun ilgi gösterdi. Bu durum beni fazlasıyla memnun etti. Mutlu oldukça daha çok azmettim ve bugün buralara gelebilme şansını elde ettim. Bugün markamı ve beni saç sanatçısı olarak birçok ünlü tanıyor. Bu nedenle İngiltere'de spor dünyasından siyasilere kadar ve hatta iş dünyasında birçok kişi beni tercih ediyor. Onlar için Türk tıraş tekniklerinin zamandan tasarruf edilerek uygulanması oldukça keyif verici" sözleriyle ilgiden memnuniyetini ve iş hayatındaki mutluluğunu paylaştı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şenol Erdoğan: "Türk tıraş tekniklerini yurt dışında tanıtıyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:52:17. #1.15#
title