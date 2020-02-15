Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül...
15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:10
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.
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Kaynak: AA