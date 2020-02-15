Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz"
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Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül...

15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:10
Şenocak:

İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı 'ın salona gelişi

AK Parti İstanbul İl Başkanı 'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuştu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şenocak: "Danışma meclislerimizi, teşkilat gündemli yapıp yolumuza devam ediyoruz"
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