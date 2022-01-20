Seni seviyorum sözleri, en güzel aşk sözleri, en güzel sevgi sözleri nelerdir?

Aşk sadece tek bir türe ait olmasa da tabii ki bu duyguyu en güzel şekilde yaşayan ve anlatan insanoğlu olmuştur. En güzel aşk sözlerini dile getirmek zor ve marifet gerektiren bir iştir.

Kimilerimiz en iyi yazarlara ve şairlere taş çıkartacak satırlar yazsak da herkes aynı becerilere sahip değildir.Bizde bu yazımızda çok güzel duygular yaşasa da dile getirmekte zorlanan kişiler için en güzel aşk ve sevgi sözlerini derledik. İşte, en güzel aşk ve sevgi sözleri.

EN GÜZEL SENİ SEVİYORUM SÖZLERİ

-Sev ama yürekten olsun, gel ama ebedi olsun, gidersen beni de götür, gittiğimiz yer kara toprak olsun.

-Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerine dalıp, gecenin karalığında kokunla uyumak istediğim kişisin sen.

-Ne bileyim işte sen uzaktayken bile seninleyim, seni çok seviyorum.

-Gel bak aşkına hala aynı yerinde asılı duruyor kalbimin. Seni sensiz bekleyen günlerimin hatrına kal sevgili. Seni seven bu kalbin en sağlam yerini kırma, orası benim yaşam merkezim. Sen onları bırak, ben seni herkesten daha çok severim.

-Ah be canım sevdiğim. Senin için nelerden vazgeçtiğimi bilsen yokluğunu kıskanırsın. Karşında nasıl eridiğimi fark etsen anlarsın seni sevmenin ne demek olduğunu.

-Aşk can çekişiyor, zaman ölümü okuyor ve ben inatla seviyorum seni.

-Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey.

-Kalbimdeki navigasyonda yazan tek adres; kalbinden geçip gönlüne vardığımdır.

-Geceler büyürken sensiz gözyaşı ile bitecek kadar karamsar sevmedim ben seni umutlarıma katıp hayaller kurarak sende seni sevdim.

-Ne mutlu şimdi yanında olanlara sana dokunup sesini duyanlara seni tanımadan yanından geçenlere… Hepsi sana yakın ama hiç biri kokuna hasret değil…

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

-İçinde senin olmadığın hiç bir hayal kurmuyorum. Rüyalarıma senden başkasını almıyorum. O kadar dolusun ki içimde sensiz geçen günleri saymıyorum. Seni çok seviyorum sevgilim.

-Bazen anIatmak zor geIdi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve artık bir karar aIdım söyIüyorum. Seni çok ama çok seviyorum.

-Korkar olduk artık 'seviyorum' demeye. Kimi sahiden değiyor sevmeye, kimi ise pişman ediyor sevdiğine.

-Ben senin bana bakışını, sarılışını, dudaklarından çıkan kelimeleri, teninin zarifliğini, gözlerinin rengini kısacası sana dair ne varsa bir bütün olarak seviyorum.

-Bazen sevginin savaşmaya değip değmeyeceğini merak ediyorum, ama sonra o güzel yüzünü hatırlıyorum ve savaşa hazır olmamak için hiçbir neden göremiyorum. Tüm bunları neden yapıyorum biliyor musun? Çünkü seni çok seviyorum aşkım!

-Ne kara kışlar Aşkımızı bitirecek kadar soğuk olacak nede yazlar aşkımızı eritecek kadar bunaltıcı olacak. Sakın unutma ben seninle 4 mevsim değil 1 ömür boyu varım. Seviyorum seni aşkım!

-İçimde sakIadığım bir şehirdesin, unutmaya kıyamıyorum, geceIer karanIık geceIer hüzün bu deIi hasrete dayanamıyorum, ben sevmekten suçIu aşktan sanığım, haIa sana aşık ve haIa yanığım seni çok seviyorum.

-Kaçmak istedikçe sana yakalanıyorum. Söndürmek istedikçe sana yanıyorum. Yenildim işte! Yine seni seviyorum.

-Dışarısı kara kış, ben senin gölünde ısınıyorum.

-Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatsam da kelimeler yetersiz kalır. Her güzelliğin sonunda, seni anlatamaz hiç bir güzellik seni anlatamaz kalbime ve ben seni yaşıyorum hayalinle seviyorum seni biriciğim.

-Giderek daha çok seviyorum seni demişti. o yüzden gitti demekki.

-Sen benim kadınımsın, yarınlarıma umutlarımsın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınlarım için bir merhabasın. Seviyorum seni aşkım.

-Şimdi her gördüğüm yerdesin, her anımdasın. Yanı başımda öten kuş, geceyi parlatan yıldız ve sabah güneşi, kim bilir? Öyle içten ve öyle saf duygularla bağlıyım ki sana anlatsam sen bile inanmazsın. Seni seviyorum...

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