Seni nasıl sevdiğimi herkes bilsin
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Seni nasıl sevdiğimi herkes bilsin

29.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:16
Seni nasıl sevdiğimi herkes bilsin

Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, hala ilk günkü gibi devam eden aşklarını bir video klipte gözler önüne serdi.

Gösteri dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, hala ilk günkü gibi devam eden aşklarını bir video klipte gözler önüne serdi.24 yaşındaki Justin Bieber'ın Anyone adlı şarkısının video klibi için genç çift birlikte kamera karşısına geçti. Siyah- beyaz videoda, çiftin samimi sahneleri dikkat çekti. Justin Bieber ile 26 yaşındaki eşi Hailey Baldwin Bieber, ev yapımı tarzında çekilen videoda, bir anlamda aşklarını da gözler önüne serdi. Bieber'ın yazdığı şarkının sözleri de evli bir çiftin öyküsünü anlatıyor.Bieber şarkıda "Bana seni kaybetmeyeceğimi söylüyorsun, ama geleceği tahmin edemezsin, öyleyse asla bırakmayacakmış gibi sarıl, eğer bensiz devam edersen, bunu bildiğinden emin olmalıyım" diye sesleniyor.Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında küçük bir törenle evlendiler. Bir yıl sonra da ailelerinin ve yakınlarının katıldığı bir düğün düzenlediler.

Kaynak: Hürriyet

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