Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir?
Madrigal'in en beğenilen şarkıları arasında yer alan Seni Dert Etmeler'in sözleri merak ediliyor. Seni Dert Etmeler, Spotify'de bu yıl en çok dinlenen müzikler arasında yer almaktadır. Peki, Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir?
Madrigal - Seni Dert Etmeler tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkısı şuana kadar Youtube'da toplamda 57 milyon izlenmiştir. Şarkının söz ve müziği Anıl Erdem Cevizci'ye aittir.
Bazen bana gelir gider
Seni dert etmeler
Seni rüyalarımda hapsetmeler
Yıldızların hırsızları mı var
Tutamam, tutamam
Hep yeni bir gün doğar
*****
Başka bir evrende
En güzel halinle
Sen hayata karış
Ben daha da biteceğim
Kırgınım kendime
Üşüyorum gölgende
Henüz bilmesen de
Belki bir gün gideceğim
*****
Hiç gerek yok daha fazlasına
Zamanı tutmaya
Fezaya uçmaya
Geride kaldılar (geride kaldılar)
Geride kaldı o günler
Sen varken taptığım kasvetli şehirler
Madrigal, 2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı ve Emre Zeytinci tarafından Mavera adıyla Kocaeli'de kuruldu. Günümüzde vokal ve gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, bateri ve geri vokalde Sanlı Akgün, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı, elektro gitarda ise Ceyhun Kaan Karakaş'ın bulunduğu Türk alternatif rock grubu.
Albümler
Neogazino (2021)
EP'ler
Neden Diye Sorma (2015)
Single'lar
Sonunda (2017)
Yapboz (2018)
Kelebekler (2019)
Seni Dert Etmeler (2020)
Aynadaki Görüntün (2020)
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