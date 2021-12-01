Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir?

Madrigal'in en beğenilen şarkıları arasında yer alan Seni Dert Etmeler'in sözleri merak ediliyor. Seni Dert Etmeler, Spotify'de bu yıl en çok dinlenen müzikler arasında yer almaktadır. Peki, Seni Dert Etmeler sözleri! Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkı sözleri nelerdir?

Madrigal - Seni Dert Etmeler tüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Madrigal - Seni Dert Etmeler şarkısı şuana kadar Youtube'da toplamda 57 milyon izlenmiştir. Şarkının söz ve müziği Anıl Erdem Cevizci'ye aittir.

Bazen bana gelir gider

Seni dert etmeler

Seni rüyalarımda hapsetmeler

Yıldızların hırsızları mı var

Tutamam, tutamam

Hep yeni bir gün doğar

*****

Başka bir evrende

En güzel halinle

Sen hayata karış

Ben daha da biteceğim

Kırgınım kendime

Üşüyorum gölgende

Henüz bilmesen de

Belki bir gün gideceğim

*****

Hiç gerek yok daha fazlasına

Zamanı tutmaya

Fezaya uçmaya

Geride kaldılar (geride kaldılar)

Geride kaldı o günler

Sen varken taptığım kasvetli şehirler

Madrigal, 2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş, Kaan Alıcı ve Emre Zeytinci tarafından Mavera adıyla Kocaeli'de kuruldu. Günümüzde vokal ve gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, bateri ve geri vokalde Sanlı Akgün, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı, elektro gitarda ise Ceyhun Kaan Karakaş'ın bulunduğu Türk alternatif rock grubu.

Albümler

Neogazino (2021)

EP'ler

Neden Diye Sorma (2015)

Single'lar

Sonunda (2017)

Yapboz (2018)

Kelebekler (2019)

Seni Dert Etmeler (2020)

Aynadaki Görüntün (2020)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title