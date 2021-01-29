Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Seni Çok Bekledim var mı? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Seni Çok Bekledim'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Dizide, Özcan Deniz'in canlandıracağı 'Kadir' karakterinin kardeşi 'Erol' olarak seyirci karşısına çıkacak olan İlhan Şen, dizideki rolü anlattı. İlhan Şen; "Erol, dışı çok kalabalık, içi kimsesiz olanlardan. Erol'un anlam veremediği, adını koyamadığı bir derdi, bu derde derman ararken düştüğü dipsiz kuyuları var. Nefes almasını, bütün akan sularının durulmasını sağlayan tek kişi, tek kıymetlisi, tek sevdiği olan abisinin gelmesi, tesadüf ve kader kavramlarının tam ortasında, Erol'a hayat anlamımda yeni bir rol veriyor" dedi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

