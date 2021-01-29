Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

29.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:35
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Seni Çok Bekledim var mı? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Seni Çok Bekledim'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Dizide, Özcan Deniz'in canlandıracağı 'Kadir' karakterinin kardeşi 'Erol' olarak seyirci karşısına çıkacak olan İlhan Şen, dizideki rolü anlattı. İlhan Şen; "Erol, dışı çok kalabalık, içi kimsesiz olanlardan. Erol'un anlam veremediği, adını koyamadığı bir derdi, bu derde derman ararken düştüğü dipsiz kuyuları var. Nefes almasını, bütün akan sularının durulmasını sağlayan tek kişi, tek kıymetlisi, tek sevdiği olan abisinin gelmesi, tesadüf ve kader kavramlarının tam ortasında, Erol'a hayat anlamımda yeni bir rol veriyor" dedi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Seni Çok Bekledim 29 Ocak yeni bölüm fragman izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 08:35:22. #1.14#
title