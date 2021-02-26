Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı full HD izle! Seni Çok Bekledim 5. bölüm fragmanı izle!

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıp tam notu almıştı. Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin gibi isimler bulunuyor. Peki, Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı full HD izle!

Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıp tam notu almıştı. Seni Çok Bekledim oyuncuları arasında Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin gibi isimler bulunuyor. Peki, Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim 5. bölüm 3. fragmanı full HD izle! Seni Çok Bekledim 5. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı! İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zahide'nin başına gelen trajedi iki aileyi de perişan eder. Bir yanda Erol'u bu işten kurtarmaya çalışan Cemal ve Mihre, diğer yanda karısının intikamını almak isteyen Selo vardır. Kadir, Erol'un bu ölümle bir ilgisinin olup olmadığını araştırırken Selo'nun da bu yöndeki şüpheleri giderek artar.

Ayliz'in Serkan'la yaşadıklarından sonra onu bir an bile yalnız bırakmayan Kadir, Ayliz'i babasını bulma konusunda destekler.

Sonunda Selo ve Erol intikam anı için karşı karşıya geldiklerinde Kadir Selo'yu durdurabilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler Seni Çok Bekledim dizisinde yer alıyor.

Özcan Deniz Kadir

İrem Helvacıoğlu Ayliz

Caner Şahin Selehattin

İlhan Şen Erol

Mustafa Uğurlu Cemal

Durul Bazan İsmet

Selen Domaç Songül

Yıldız Kültür

Nihan Büyükağaç

Ahmet Mekin

Lila Gürmen Mihre

Ali İpin Osman

Türkü Turan Zahide

Şehsuvar Aktaş

Gürkan Güzeyhuz

Damla Makar

Mehmet Ulay

Hakan Ummak

Sibel Şişman Şebnem

Ömer Gökay Şanlıer

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI FULL HD İZLE!