Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
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Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?

Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisinde gün ve saat değişikliğine gidildi. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisinde gün ve saat değişikliğine gidildi. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?

Seni Çok Bekledim dizisi gün ve saat değişikliğine gitti. Önceleri Cuma günleri saat 20.00'de Star Tv ekranlarından yayınlanan dizinin yeni bölümleri artık Çarşamba günü yayınlanacak. Seni Çok Bekledim dizisi artık her Çarşamba Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim yeni gününde 21 Nisan günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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