Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisinde gün ve saat değişikliğine gidildi. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?
Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanmayacak. Seni Çok Bekledim dizisinde gün ve saat değişikliğine gidildi. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle! Seni Çok Bekledim neden yok? Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…
SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?
Seni Çok Bekledim dizisi gün ve saat değişikliğine gitti. Önceleri Cuma günleri saat 20.00'de Star Tv ekranlarından yayınlanan dizinin yeni bölümleri artık Çarşamba günü yayınlanacak. Seni Çok Bekledim dizisi artık her Çarşamba Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.
SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. SON BÖLÜM İZLE!
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Seni Çok Bekledim yeni gününde 21 Nisan günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz - Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Lila Gürmen - Mihre
Caner Şahin - Selahattin
Türkü Turan - Zahide
Durul Bazan - İsmet
Yıldız Kültür - Hidayet
Ali İpin - Rıza
Şehsuvar Aktaş - Osman Efe
Selen Domaç - Songül
Nihan Büyükağaç - Sibel
Hakan Ummak - Zaza
Sibel Şişman - Şebnem
Gürkan Güzeyhuz - Serkan
Damla Makar - Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer - Umut