Seni Çok Bekledim ne zaman başlayacak? Star Tv'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları!

Star Tv'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim günü belli oldu. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim hangi kanalda yayınlanacak? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star'ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan 'Seni Çok Bekledim' senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Skala Yapım ve Dnz Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimlerdir? Seni Çok Bekledim fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk fragmanı izleyici karşısına çıkan Seni Çok Bekledim dizisinin ilk yayın tarihi 29 Ocak Cuma 2021'dir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA?

Dizi, Star TV ekranlarında başlayacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir : Özcan Deniz (Kadir) ile abi-kardeşi canlandıracak olan İlhan Şen, oyunculuğuyla da adından söz ettirecek.

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Mustafa Uğurlu

Yıldız Kültür

Caner Şahin

İlhan Şen : Son dönemde yıldızı parlayan yetenekli oyuncular arasında yer alan İlhan Şen, dizide 'Erol' karakterini canlandıracak.

Ali İpin

Durul Bazan

Türkü Turan

Şehsuvar Aktaş

Ahmet Mekin

Selen Domaç

Lila Gürmen

Sibel Şişman

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