Seni çok Bekledim "Kadir" karakteri Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz dizileri, filmleri!
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Seni çok Bekledim "Kadir" karakteri Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz dizileri, filmleri!

29.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:02
Seni çok Bekledim

Sektöre şarkıcı olarak başlayan daha sonra oyunculuk ve yönetmenlik yapan Seni çok Bekledim Kadir karakteri Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz dizileri, filmleri!

Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen olan Özcan Deniz, Seni Çok Bekledim dizisinde "Kadir" karakterine hayat verecek Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

SENİ ÇOK ÖZLEDİM KADİR KARAKTERİ ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972, Ankara doğumlu, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen. 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir. Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikâyeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir. 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir. Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir. İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yapmış ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarmıştır. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albüm ile şöhreti yakalamıştır. 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümünü çıkarmıştır. Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekmiştir. 1994 yılında Türk Sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, sinema ile ilk buluşmasını gerçekleştirmiştir.

ÖZCAN DENİZ ŞARKILARI VE FİLMLERİ

Filmleri

1994 Ona Sevdiğimi Söyle

1996 Yer Çekimli Aşklar Cemal

2002 Kolay Para Cevher Yıldız

2003 O Şimdi Asker Yüzbaşı Volkan

2003 Asmalı Konak: Hayat Seymen Karadağ

2004 Neredesin Firuze Ferhat Can

Şarkıları

Yine Ağlattın Beni

Hadi Hadi Meleğim

Beyaz Kelebeğim

Yalan Mı?

Çoban Yıldızı

Aslan Gibi

Leyla

Ses ve Ayrılık

Hediye

Sevdazede

Bi Düşün

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