Seni Çok Bekledim hangi gün? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarına bir yeni dizi daha geliyor. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim hangi kanalda yayınlanacak? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim konusu nedir, oyuncuları kimler?