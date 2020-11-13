Seni Çok Bekledim hangi gün? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?
Star TV ekranlarına bir yeni dizi daha geliyor. Kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Seni Çok Bekledim hangi gün yayınlanacak? Seni Çok Bekledim hangi kanalda yayınlanacak? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim konusu nedir, oyuncuları kimler?
Star'ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan 'Seni Çok Bekledim' senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Skala Yapım ve Dnz Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk tanıtım fotoğrafları yayınlanan dizinin başlangıç tarihi henüz belli değil.
SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA?
Dizi, Star TV ekranlarında başlayacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Özcan Deniz'in başrolünde olduğu dizinin Cuma günleri yayınlanacak. Star TV ekranlarında cuma günleri şu an Babil dizisi var ancak dizinin yakında final yapması bekleniyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz - Kadir : Özcan Deniz (Kadir) ile abi-kardeşi canlandıracak olan İlhan Şen, oyunculuğuyla da adından söz ettirecek.
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
Mustafa Uğurlu
Yıldız Kültür
Caner Şahin
İlhan Şen : Son dönemde yıldızı parlayan yetenekli oyuncular arasında yer alan İlhan Şen, dizide 'Erol' karakterini canlandıracak.
Ali İpin
Durul Bazan
Türkü Turan
Şehsuvar Aktaş
Ahmet Mekin
Selen Domaç
Lila Gürmen
Sibel Şişman