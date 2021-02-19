Seni Çok Bekledim hangi gün, saat kaçta, ne zaman? Seni Çok Bekledim 4. bölüm 2. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 3. bölüm izle full izle!

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni Çok Bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Seni Çok Bekledim hangi gün, saat kaçta, ne zaman? Seni Çok Bekledim 4. bölüm 2. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 3. bölüm full izle! Seni çok bekledim konusu nedir?

Star TV'nin en beğenilen dizilerinden birisi Seni çok bekledim dizisi oldu. Gerek konusuyla gerekse oyuncularıyla oldukça beğeni toplayan dizinin yeni bölümü ne zaman merak edildi. Seni Çok Bekledim hangi gün, saat kaçta, ne zaman? Seni Çok Bekledim 4. bölüm 2. fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 3. bölüm izle full izle! Seni çok bekledim konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölümü her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek. 19 Şubat 2021 Cuma günü (Bugün) yayınlanacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesiyle Kadir'in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir'in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz'i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir'e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir'i ikna etmek kolay olmayacaktır.

Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo'nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler. Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 4. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

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