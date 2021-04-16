Seni Çok Bekledim final mi yaptı, bitti mi, gün mü değiştirdi? Seni Çok Bekledim yeni yayın günü ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim bitti mi, final mi yaptı, gün mü değiştirdi? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman ve hangi gün başlayacak? Seni Çok Bekledim yeni günü ne zaman?