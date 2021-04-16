Seni Çok Bekledim final mi yaptı, bitti mi, gün mü değiştirdi? Seni Çok Bekledim yeni yayın günü ne zaman?
Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim bugün yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim bitti mi, final mi yaptı, gün mü değiştirdi? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Seni Çok Bekledim ne zaman ve hangi gün başlayacak? Seni Çok Bekledim yeni günü ne zaman?
Seni Çok Bekledim normalde Cuma günü ekranlara geliyordu. Fakat bugün Star TV'de "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı yayınlanacak. Bunun ardından Seni Çok Bekledim final mi oldu, bitti mi, neden yok merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.
SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YAYINLANMADI, BİTTİ Mİ?
Seni Çok Bekledim dizisi gün değiştirdiği için bugün ekranlara gelmedi. Normalde her Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisinin günü bundan sonra Çarşamba'ya alındı. Bundan böyle dizi her hafta Çarşamba günleri yayınlanacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPTI?
Dizi final yapmadı. Dizinin günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi. Bugün Star TV'de "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı olacak. Seni Çok Bekledim dizisi ise Çarşamba gününe alındı.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Özcan Deniz : Kadir Eren
İrem Helvacıoğlu : Ayliz Göksu Eren
İlhan Şen : Erol Eren
Mustafa Uğurlu : Cemal
Lila Gürmen : Mihre
Caner Şahin : Selahattin
Türkü Turan : Meryem
Durul Bazan : İsmet
Yıldız Kültür : Hidayet
Ali İpin : Rıza
Şehsuvar Aktaş : Osman Efe
Selen Domaç : Songül
Hakan Ummak : Zaza
Sibel Şişman : Şebnem
Gürkan Güzeyhuz : Serkan
Damla Makar : Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer : Umut
Nihan Büyükağaç : Sibel
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?
13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.