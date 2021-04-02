Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim bitiyor mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim dizisinin biteceği yönünde iddialar izleyicileri meraklandırdı. Peki, Seni Çok Bekledim bitiyor mu? Seni Çok Bekledim final mi yapıyor?
Diziseverlerin yakından takip ettiği Seni Çok Bekledim dizisinin final yapacağı iddia edildi. İzleyicileri meraklandıran gelişme sonrası Seni Çok Bekledim final mi yapıyor ve Seni Çok Bekledim bitiyor mu konuları araştırıldı. Peki, Seni Çok Bekledim bitiyor mu?
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPIYOR?
Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Özcan Deniz'in çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizisi Seni Çok Bekledim dizisi için de final kararı alındı. Deniz'in başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı dizisi 13. bölümde ekrana veda edecek." İfadelerini kulandı.