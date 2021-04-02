Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Seni Çok Bekledim bitiyor mu?

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim dizisinin biteceği yönünde iddialar izleyicileri meraklandırdı. Peki, Seni Çok Bekledim bitiyor mu? Seni Çok Bekledim final mi yapıyor?