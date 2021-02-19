Seni Çok Bekledim dizisi hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Çok Bekledim dizisi genel itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizide çocukluk ve flashback bölümleri Erzincan'da geçiyor. Fragman'da görülen ve merak edilen yer ise Katar: Doha!

Herkesin merakla beklediği Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan'da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, buradaki çekimlerin ardından, ilk bölüm sahneleri tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Caner Şahin - Selehattin

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Durul Bazan - İsmet

Selen Domaç - Songül

Yıldız Kültür

Nihan Büyükağaç

Ahmet Mekin

Lila Gürmen - Mihre

Ali İpin - Osman

Türkü Turan - Zahide

Şehsuvar Aktaş

Gürkan Güzeyhuz

Damla Makar

Mehmet Ulay

Hakan Ummak

Sibel Şişman - Şebnem

Ömer Gökay Şanlıer