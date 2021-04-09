Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu?
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Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu?

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Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu?

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Seni Çok Bekledim yeni bölüm bugün Star TV'de yayınlanacak. Seni Çok Bekledim 11. bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? Star TV Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim yeni bölüm izle Seni Çok Bekledim ne zaman, saat kaçta? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Seni Çok Bekledim canlı izle! Star Tv Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim 11. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz'le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal'le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir'le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, Cemal'i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz'i tarafına çekmeyi başararak Kadir'e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol'a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. SON BÖLÜM İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM STAR TV CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 9 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut

SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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