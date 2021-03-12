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Seni Çok Bekledim Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini oynadığı dizinin 7. Bölüm 2. Fragmanı araştırılıyor. Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim Star Tv full HD canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim kesintisiz canlı izle! Seni Çok Bekledim full HD Star Tv canlı izle!

Seni Çok Bekledim Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini oynadığı dizinin 7. Bölüm 2. Fragmanı araştırılıyor. Seni Çok Bekledim canlı izle! Seni Çok Bekledim Star Tv full HD canlı izle! Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim kesintisiz canlı izle! Seni Çok Bekledim full HD Star Tv canlı izle! Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

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