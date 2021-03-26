Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Seni Çok Bekledim'un 10. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz'in annesinden öğrendiği sır, Kadir'in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir'in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet'in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz'in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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