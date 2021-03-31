Seni Çok Bekledim 10. Bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. bölüm izle
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Seni Çok Bekledim 10. Bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. bölüm izle

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Seni Çok Bekledim 10. Bölüm fragmanı izle! STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. bölüm izle

Seni Çok Bekledim 10. Bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim dizisinin 9. bölümü ardından Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı da yayınlandı. STAR TV'de yayınlanan Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim son bölüm özeti! Seni Çok Bekledim yeni bölümde neler olacak? STAR TV Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim 9. bölüm izle

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. bölüm FULL İZLE!

Seni Çok Bekledim dizisi STAR TV ekranlarında 9. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 9. bölümün ardından şimdi de Seni Çok Bekledim 10. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz'le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal'le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir'le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, Cemal'i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz'i tarafına çekmeyi başararak Kadir'e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol'a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM İZLE

Seni Çok Bekledim 9. bölüm izlemek için tıklayınız!

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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