Senfonide Konuk Başarılı Piyanist Cem Babacan

02.11.2019 14:59

Mozart'ın eserlerini başarıyla seslendiren başarılı piyanist, Eskişehirli sanatseverlere güzel bir gece yaşattı.

2002 yılında kurulan ve Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasının bu haftaki konuk solisti,başarılı piyanist Cem Babacan oldu. Ender Sakpınar'ın orkestra şefliğini yaptığı konserin ilk bölümünde genç sanatçı Mozart'ın eserlerini seslendirerek Eskişehirlilere müzik ziyafeti verdi. Konser sonunda ayakta alkışlanana Babacan, Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Konserin ikinci bölümünde ise Senfoni Orkestrası, Ender Sakpınar yönetiminde Mozart'ın 25. senfonisinden eserleri başarıyla seslendirdi.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek haftaki konser programında orkestra Atatürk için sahne alacak. Orkestra 10 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Atatürk'ün sevdiği şarkılar, türküler ve marşları seslendirecek.

Kaynak: Bültenler