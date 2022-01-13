"Seneye Bu Zamanlar" yeni bölümleriyle izleyici ile buluşmaya devam ediyor

KAYSERİ (Bültenler) - 13. Bölümde Neler Olacak?

25 yaşındaki Rümeysa Külak, polis sınavlarına girebilmek ve hayalini gerçekleştirmek için 30 kg verebilecek mi?

Otizm teşhisi konulan Nurican Çelik çok sevdiği sazını daha iyi çalabilmek için konservatuara girmeyi hedefliyor. Bir senenin sonunda Nurican çok sevdiği saz üstatlarıyla birlikte çalma hayaline adım atabilecek mi?

Kayseri'de yaşayan Zehra Hanım, 3 çocuk annesi bir OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastası. Evden dışarı çıkamıyor, toplu taşıma kullanamıyor. Yepyeni bir hayata başlamakisteyen Zehra Hanım, bir yılın sonunda OKB hastalığını yenebilecek mi?

Kayseri'de İngilizce öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Buket Durmuş, akraba evliliği sonucu ayakları olmadan dünyaya geldi. Protez ayak ameliyatı olan BuketÖğretmen, en büyük hayali olan koşu protezlerini taktırıp, koşabilecek mi?

7 yıllık evli olan Ramazan ve Emine Aslan çifti çocuk sahibi olmak hayalini gerçekleştirebilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Seneye Bu Zamanlar'da.

Program nasıl çekiliyor?

"Seneye Bu Zamanlar"a başvuran katılımcılar programın çekildiği stüdyoya iki kez konuk oluyorlar. İlk geldiklerinde kendileri için belirledikleri hedefi ve bunu neden istediklerini anlatıyorlar. Daha sonra bu hedeflerine ulaşmak için 1 yıl boyunca çaba sarf ediyorlar. Bir yıl sonra ikinci kez stüdyoya konuk olan katılımcılar bir sene önce stüdyoda dile getirdikleri hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını ve bu süreçte neler yaşadıklarını izleyenlere aktarıyorlar. Tabi ikinci kez stüdyoya geldiklerinde hayatlarında birçok şey değişmiş olabiliyor. Program, yaptığı çekimlerle katılımcıların bir sene boyunca hedeflerine ulaşmak için yaşadıklarını da ekrana getiriyor. Her hikayenin çekimi ortalama 1 yıl sürüyor ama programda dakikalar içinde seyircilerin bütün hikayeyi izlemesi sağlanıyor… Programda, bu süre içinde yaptıklarını, amaçlarına ulaşmak için gösterdikleri çabayı ve başlarından geçen olayları anlatan katılımcılar ile Kerem Alışık arasında duygu dolu anlar yaşanıyor…

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