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Şener Üşümezsoy üç ili uyardı! Deprem riski olan iller hangileri?

Şener Üşümezsoy üç ili uyardı! Deprem riski olan iller hangileri?
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"Şener Üşümezsoy'un açıklamaları deprem riski taşıyan bölgeler hakkında bilgi arayan vatandaşların dikkatini çekiyor. Üşümezsoy'un açıklamaları, özellikle Marmara Denizi ve çevresindeki deprem riskleri konusunda önemli bilgiler içeriyor.

"Deprem riski olan iller hangileri?" sorusu, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Üşümezsoy, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem riskinin kalmadığını ifade ederek, dikkat edilmesi gereken illeri sıraladı. Peki, Deprem riski olan iller hangileri?

DEPREM RİSKİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Konuk olduğu bir televizyon programında Marmara Denizi tabanını çok iyi bildiğini ifade eden Üşümezsoy, "Marmara'da bu son büyük depremdi. 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmıştı. Bazılarına göre 1766'dan beri Marmara'da deprem olmadı ve '250 yılda bir Marmara yerle bir olacak' deniyor. Önce 8, sonra 7 büyüklüğünde deprem öngördüler. Ancak 250 yılda bir deprem tezi yanlış. 7,2 büyüklüğünde bir deprem için 350 kilometrelik fay gerekir. Doğu'ya doğru ilerleyen bir deprem riski yok" ifadelerine yer verdi.

Şener Üşümezsoy üç ili uyardı! Deprem riski olan iller hangileri?

3 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Yeni uyarılarda bulunan Üşümezsoy, "İzmir Karaburun- Kütahya ve Tokat/Kazova bölgelerine dikkat" çağrısı yaptı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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