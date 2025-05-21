Şener Üşümezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?

Şener Üşümezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Megakent son olarak akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. Peki, Şener Üşümezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?

İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 8.16 kilometre derinliğinde yaşanırken, çevre illerde de hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti. Şener Üşümezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Şener Üşmezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 14.9 olduğunu belirtti.

VALİ GÜL: BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Şener Üşmezsoy 4.2 İstanbul Büyükçekmece depremi için ne dedi?

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY 4.2 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE DEPREMİ İÇİN NE DEDİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy " Bir fayın kırılması hemen bir seferde bitmez. Burada az kırılmış yerler diğerlerini eşitlemek için ardı ardına gelir." açıklamasında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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