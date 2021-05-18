Şener Şen'in bisikleti bozuldu
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Şener Şen'in bisikleti bozuldu

Şener Şen'in bisikleti bozuldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Corona virüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı. Mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikleti bozulunca, esnaf seferber oldu.

Corona virüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf yardımına koştu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, bisikletine atlayıp pedal çevirdi.

Gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirdi. Şen, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.

Görüntülenmekten hoşlanmadığını söyleyen Şener Şen, "Medyada görünmek isteyen görünüyor zaten. Bende sizlik malzeme yok" dedi. Usta oyuncu, "Şener Şen'i kim merak eder? Filmleri görüyorlar yeter. 80'e gelmiş adamız. Bizim artık paparazzilik halimiz mi var?" ifadelerini kullandı. "Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum'a gidin" diyerek, gazetecilere takıldı.

Sağlık durumu hakkında yöneltilen soruya sanatçı, "Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Beş dakika sonra tırın altında kalabilirim" şeklinde konuştu. "Sinema filmi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Şener Şen, "Bir şey yok. Gelirse neden yapmayayım? Beni ilgilendiren konu iyi proje" yanıtını verdi.

Konuşacak birçok ünlü ismin olduğunu söyleyen sanatçı, "Şimdi benim gibi olan pek yok. Herkes konuşmaya can atıyor. Herkesin her konuda fikri var" dedikten sonra bisikletine binerek uzaklaştı.

Şener Şen'in bisikleti bozuldu
Şener Şen'in bisikleti bozuldu
Şener Şen'in bisikleti bozuldu
Şener Şen'in bisikleti bozuldu
Şener Şen'in bisikleti bozuldu

Kaynak: Snob Magazin

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