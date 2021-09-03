Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu
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Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu

Senegalli Khabane Lame, TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Kültür Sanat

Senegalli 21 yaşındaki Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu.

Senegalli 21 yaşındaki Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 100 milyon aboneyi geçen 2'nci kullanıcı oldu.

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan ve Mart 2020'de TikTok hesabı açan Lame, 17 ayda 108,8 milyon takipçiye ulaştı.

Senegal'de doğup 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi unvanını da kazandı.

TikTok'a röportaj veren Lame, 15 Mart 2020'de Kovid-19 nedeniyle çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığını ve TikTok macerasının o zaman başladığını söyledi.

Lame, çocukluğundan bu yana insanları güldürmeyi sevdiğini ve işsiz kaldığı dönemde de odasında TikTok videoları çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

TikTok'un en çok takipçiye sahip hesabı unvanını ise 123,6 milyon abonesi ve toplam 9,8 milyar beğenisi olan Charli d'Amelio elinde bulunduruyor.

Toplam beğenisi 1,6 milyar olan Lame'nin kısa sürede d'Amelio'yu geçerek TikTok'ta en çok takipçiye sahip içerik üreticisi olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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