Senegal'de 7'inci Dakar Barış ve Güvenlik Forumu başladı

Senegal'de bu yıl 7'incisi düzenlenen Dakar Barış ve Güvenlik Forumu kapılarını açtı.

Foruma ev sahibi Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

Bu yıl "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası istikrar ve büyümenin zorlukları" temasıyla Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen forum, Cumhurbaşkanı Sall'in konuşmasıyla açıldı.

Sall, 2014'ten bu yana düzenlenen Dakar Forumu'nun Afrika'yı ilgilendiren sorunların teşhis ve çözümü için düzenlendiğini belirterek, kıtanın barış ve güvenliğini korumanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Afrika'da barış ve güvenliğin dünya barışı ve güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Sall, kıtadaki çatışmaların iç ve dış nedenlerinin saptanması gerektiğine işaret etti.

Sall, "Kıtada 75 binden fazla askerin görev aldığı 7 barış operasyonu bulunuyor. Elbette kazanılan başarılar inkar edilemez ama hala güvenlik sorunu çözülmüş değil." dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı, bu kapsamda bölgesel barış operasyonlarındaki doktrin sorunlarını Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

"Yeni bir varyant tespit eden ülkeyi izole etmek doğru değil"

Güvenliği sağlamanın ciddi bir bedeli olduğuna dikkati çeken Sall, ülkelerin kendi ordularına yatırım yapmalarına ve gerekli savunma araçlarına sahip olması için bütçe esnekliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Sall, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasaklarını da eleştirerek, "Yeni bir varyant tespit eden ve şeffaflıkla bunu dünyayla paylaşan bir ülkeyi izole etmek hem ayrımcı bir tutum hem de oldukça yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın sona erecek forum kapsamında düzenlenecek 6 atölyede; siber güvenlik, terörle mücadele, iklim değişikliği, deniz güvenliği ve Kovid-19 salgınına ilişkin konular ele alınacak.

İlk kez düzenlendiği 2014'ten bu yana her yıl yapılan forum, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle kapılarını açamamıştı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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