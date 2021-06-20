Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali devam ediyor
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Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali devam ediyor

Senegal'de 29. Saint-Louis Caz Festivali devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

SAINT Senegal'de düzenlenen Afrika'nın en büyük caz festivali "Saint-Louis Caz Festivali" 2'inci gününde de konserlerle devam etti.

SAINT Senegal'de düzenlenen Afrika'nın en büyük caz festivali "Saint-Louis Caz Festivali" 2'inci gününde de konserlerle devam etti.

Başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafede bulunan Saint-Louis kentinde bu yıl 29'uncusu yapılan festivalin 2'inci akşamında, Grammy ödüllü Malili müzisyen Ali Farka Toure'nin oğlu Vieux Farka Toure ve Senegalli şarkıcı Baaba Maal sahne aldı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenemeyen festival yarın sona erecek.

Fransız Batı Afrikası'nın 1895-1902 yılları arasındaki başkenti olan ve hala sömürge döneminden birçok izi barındıran Saint-Louis, yıl boyu çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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